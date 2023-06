Ajax heeft volgende versterking binnen: middenvelder (20) komt over van Roma

Ajax heeft zijn tweede zomeraanwinst binnen. Benjamin Tahirovic komt over van AS Roma, zo hebben de clubs zondag bekendgemaakt.

Trainer José Mourinho was recent vol lof over Tahirovic. "Soms is hij een Zweed en soms is hij een Bosniër. Wanneer hij een Zweed is, is hij kalm en relaxed. Wanneer hij een Bosniër is, is hij mijn strijder en heeft hij een ongelooflijke potentie."