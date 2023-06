Wijnaldum ziet terugkeer naar Nederland deze zomer niet als eerste optie

Een terugkeer naar Nederland is een optie voor Georginio Wijnaldum deze zomer, maar het is niet zijn eerste optie. De 32-jarige Oranje-international staat nog een jaar onder contract bij Paris Saint-Germain, al is de kans is klein dat hij komend seizoen in Parijs speelt.

Wijnaldum werd de afgelopen dagen in verband gebracht met Feyenoord en PSV, de clubs waar hij voor zijn vertrek naar het buitenland speelde. Mogelijk hebben de Rotterdammers en de Eindhovenaren daadwerkelijk interesse, maar de ervaren middenvelder benadrukt dat hij met geen van beide clubs contact heeft gehad.

"Ik houd nu alle opties open, maar terugkeren in Nederland is niet mijn eerste optie. Maar dat betekent niet dat ik een terugkeer naar Nederland deze zomer uitsluit", zegt Wijnaldum. Zondag viel hij in bij Oranje in de troostfinale van de Nations League tegen Italië (2-3). Hij maakte vlak voor tijd de tweede Nederlandse goal in De Grolsch Veste.

Wijnaldum kan niet zeggen of er al veel clubs naar hem geïnformeerd hebben. "Dat moet je aan mijn zaakwaarnemer vragen. Nu het seizoen voorbij is, is er pas tijd om na te denken over een volgende stap."

De 88-voudig international speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor AS Roma, dat de optie tot koop niet zal lichten. Een langer verblijf bij PSG is zeer twijfelachtig, nadat in zijn eerste jaar in het Parc des Princes weinig speeltijd kreeg.

"Maar als er niets gebeurt de komende weken dan meld ik me na de vakantie weer bij PSG. Ik hoop dat ik zo snel mogelijk duidelijkheid heb over volgend seizoen, maar in het voetbal is dat niet altijd even makkelijk."