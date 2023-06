Clubicoon Heitinga vertrekt definitief bij Ajax: contract ontbonden

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

John Heitinga vertrekt definitief bij Ajax. De club heeft na de komst van Maurice Steijn geen nieuwe functie kunnen vinden voor het clubicoon, die de afgelopen maanden interim-trainer was in Amsterdam.

Heitinga hoorde begin deze maand dat hij geen hoofdtrainer mocht blijven, nadat hij ruim vijf maanden aan het bewind had gestaan. Een rol als assistent zag directeur voetbalzaken Sven Mislintat ook niet zitten, waardoor het in de lijn der verwachting lag dat Heitinga zou vertrekken bij de club.

Nu heeft Ajax het doorlopende contract van Heitinga tot de zomer van 2025 ontbonden. "De clubleiding is hem zeer erkentelijk voor zijn inzet voor de club en hoopt door het ontbinden van de arbeidsovereenkomst dat de trainer zijn carrière elders een passend vervolg kan geven", schrijft de club in een verklaring .

De 39-jarige Heitinga werd na het ontslag van Alfred Schreuder in januari interim-trainer bij Ajax. Op dat moment was de voormalig Oranje-international al twee jaar trainer van de beloften van de Amsterdammers, die uitkomen in de Keuken Kampioen Divisie.