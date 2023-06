Aangeslagen Koeman rekent zich verlies 'lamlendig' Oranje tegen Italië zwaar aan

Bondscoach Ronald Koeman was zondag na de nederlaag van Oranje tegen Italië in de troostfinale van de Nations League vooral boos op zichzelf. Het Nederlands elftal speelde met name in de eerste helft erg matig en verloor met 2-3.

"Op basis van de eerste helft maak ik me wel zorgen, ja. Ik schaam me ook", zei Koeman bij de NOS. "Na de nederlaag tegen Kroatië waren er nog veel aanknopingspunten, maar dan speel je vervolgens in je eerstvolgende wedstrijd zo'n eerste helft. Dan heb ik het niet specifiek over onze voetbalkwaliteiten, maar wel over de mentaliteit en de bereidheid om te knokken. Dat het er niet was, neem ik mezelf kwalijk."

"Dat is het ergste, dat de juiste instelling ontbreekt", vervolgde Koeman. "Misschien had ik andere spelers op moeten stellen of ben ik niet duidelijk genoeg geweest. We hebben elkaar laten zitten. We waren ook niet bij machte om boos te worden en elkaar te corrigeren. Het was lamlendig."

Door doelpunten van Federico Dimarco en Davide Frattesi stond Oranje al na twintig minuten op een 0-2-achterstand in Enschede. "Als je ziet hoe die eerste twee goals tot stand kwamen. Dat is echt iets waar ik een hekel aan heb", foeterde Koeman.

"Vlak voor de 1-0 komt er een voorzet richting de tweede paal. Maar wij hebben ook nog een rechtsbuiten staan. Die is dan toch ook verantwoordelijk voor de linksback? In dit geval is dat Donyell, maar het gaat ook op andere plekken mis. Bij de tweede goal gebeurt hetzelfde en sluiten we niet genoeg terug."

Bondscoach Ronald Koeman had geen goed woord over voor het optreden van Oranje tegen Italië. Foto: ANP

'Nederlaag ligt niet aan het systeem'

Nederland vervolgt in september de kwalificatiereeks voor het EK van 2024 met wedstrijden tegen Griekenland (7 september, thuis) en Ierland (10 september, uit). Na de eerdere nederlaag tegen Frankrijk zijn dat voor Oranje belangrijke duels met het oog op de EK-kwalificatie.

Koeman is ondanks de nederlaag niet van plan om terug te keren naar het 5-3-2-systeem van zijn voorganger Louis van Gaal. De vertrokken bondscoach was in een systeem met vijf verdedigers ruim een jaar lang ongeslagen.