Van Dijk schaamt zich voor zwakke spel Oranje: 'Dit is reden voor paniek'

Aanvoerder Virgil van Dijk heeft met schaamte naar het zwakke spel van het Nederlands elftal tegen Italië in de troostfinale van de Nations League gekeken. Oranje ging na een dramatische eerste helft met een 0-2-achterstand de rust in en kwam die klap niet meer te boven: 2-3.

"Ja, wel een beetje", antwoordde Van Dijk op de vraag van de NOS of het spel van Oranje reden voor paniek is. "We zijn iets aan het bouwen, maar hoe we ons de eerste helft laten aftroeven... We waren steeds te laat met druk zetten. Dat mag niet en is heel teleurstellend."

"Het is gewoon niet goed genoeg", vervolgde de aangeslagen aanvoerder, die veel aan te merken had op het verdedigen bij de eerste twee tegengoals. Na twintig minuten stond het al 0-2 voor Italië dankzij goals van Federico Dimarco en Davide Frattesi.

"We moeten er allemaal naar kijken. De eerste helft was gewoon slecht en dat mag niet gebeuren, zeker niet met het oog op de belangrijke interlands in september. Als we naar het EK willen, moet het veel en veel beter."

"Je speelt om de eer. Ik schaam me voor onze eerste helft, alle fans komen daar niet voor. We moeten allemaal heel goed in de spiegel kijken. Het moet veel beter. We hebben deze week onderling veel met elkaar gesproken. Het moet heel anders in de volgende periode. Daar gaan we ons op focussen."

Oranje kon ook tegen Italië geen potten breken. Foto: Getty Images

Terugkeer naar 5-3-2 geen optie voor Van Dijk

Nederland vervolgt in september de kwalificatiereeks voor het EK van 2024 met wedstrijden tegen Griekenland (7 september, thuis) en Ierland (10 september, uit). Na de eerdere nederlaag tegen Frankrijk zijn dat voor Oranje belangrijke duels met het oog op de EK-kwalificatie.

Voor Van Dijk is de nederlaag geen reden om terug te keren naar het 5-3-2-systeem van Louis van Gaal, de voorganger van de huidige bondscoach Ronald Koeman. Van Gaal was in een systeem met vijf verdedigers ruim een jaar lang ongeslagen.