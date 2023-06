Zwak Oranje verliest troostfinale van Italië en eindigt Nations League in mineur

Het Nederlands elftal heeft de Nations League zondag afgesloten met een nederlaag tegen Italië. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman overtuigde niet in de troostfinale in Enschede tegen Italië en verloor met 2-3.

Oranje speelde vooral voor rust bijzonder zwak. Na twintig minuten was het dan ook al 0-2 voor de Italianen na goals van Federico Dimarco (zesde minuut) en Davide Frattesi (twintigste minuut).

In de tweede helft werd het spel van Oranje iets beter. Invaller Steven Bergwijn maakte in de 68e minuut de aansluitingstreffer (1-2), maar vier minuten later scoorde Italië weer via Federico Chiesa (1-3). In de 89e minuut maakte invaller Georginio Wijnaldum de 2-3 en daarbij was invaller Joey Veerman aangever. De middenvelder van PSV gaf zijn debuut zo wat glans.

In de slotminuten werd het zowaar nog even spannend, maar de gelijkmaker bleef uit. Italië pakte het brons, terwijl het toernooi voor Oranje eindigt in mineur. Zondag om 20.45 uur is in De Kuip de finale van de Nations League tussen Kroatië en Spanje.

De volgende interlandperiode van Oranje is in september en dan zal het beter moeten. Nederland wacht dan belangrijke EK-kwalificatiewedstrijden tegen Griekenland en Ierland.

De basisformatie van Oranje tegen Italië. Foto: Pro Shots

Geertruida heft buitenspel op

In de aanloop naar het duel met de Italianen benadrukte Koeman dat Oranje beter en agressiever moest verdedigen dan in de halve finale tegen Kroatië, maar in de eerste helft kwam daar weinig van terecht.

Na zes minuten ging het al mis achterin. Een voorzet vanaf rechts kwam na een mislukte omhaal van Mateo Retegui voor de voeten van Dimarco, die hard raak schoot. Doelman Justin Bijlow was kansloos (0-1) op de knal in de bovenhoek.

Veertien minuten later was het 0-2 en opnieuw maakte de defensie van Oranje geen goede indruk. Ditmaal was het een voorzet vanaf links en kwam de bal via Wilfried Gnonto bij de vrijgelaten Davide Frattesi, die de tweede Italiaanse goal maakte. Meerdere spelers van Oranje appelleerden voor buitenspel, maar dat werd opgeheven door Lutsharel Geertruida.

Zo kende Oranje een verschrikkelijke start in een wedstrijd waar toch al niet met plezier naar werd uitgekeken. Met Xavi Simons op het middenveld en Noa Lang als linksbuiten creëerde Oranje vrijwel niets in een sfeerloze Grolsch Veste. Dimarco maakte er met een afstandsschot zelfs bijna 3-0 van.

In de veertigste minuut was er dan eindelijk een grote kans voor Oranje. Simons zette Cody Gakpo vrij voor het Italiaanse doel, maar de spits tikte de bal naast.

Cody Gakpo miste twee kansen. Foto: Pro Shots

Koeman wisselt drie keer bij rust

De tussenstand en het beroerde spel van Oranje deden Koeman besluiten hard in te grijpen bij rust. Donyell Malen, Noa Lang en Lutsharel Geertruida bleven in de kleedkamer achter en de vervangers waren Bergwijn, Wout Weghorst en Georginio Wijnaldum.

Het spel van Oranje werd iets beter en vooral energieker. In de 47e minuut vond Virgil van Dijk met een lange pass Gakpo, die zijn tweede grote kans miste. Even later keerde de Italiaanse doelman Gianluigi Donnarumma een schot van Denzel Dumfries.

In de 68e minuut was het dan toch raak voor Oranje. Bergwijn bleef koel voor het Italiaanse doel, kapte zijn tegenstander uit en schoot hard raak (1-2). Zo mocht Oranje even hopen, maar vier minuten later was het al 1-3. Van Dijk greep niet in tegen Chiesa, die de bal niet al te hard langs Bijlow schoot.

Het leek beslist, ook omdat een doelpunt van Weghorst na inmenging van de VAR werd afgekeurd wegens buitenspel. Maar in de 89e minuut werd het toch nog 3-2. De debuterende Veerman vond Wijnaldum, die overtuigend afrondde.

Er volgde een enerverende slotfase met liefst tien minuten extra tijd. Bij de laatste corner ging zelfs Bijlow mee naar voren, maar dat de gelijkmaker bleef uit. Zo sloot Oranje de Nations League af zonder medaille en kent Koeman een slechte start van zijn tweede periode als bondscoach. In de eerste vier interlands werd drie keer verloren en alleen het duel met Gibraltar resulteerde in een overwinning.