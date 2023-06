Koeman kiest in troostfinale opnieuw voor Bijlow, Lang vervangt Koopmeiners

Het Nederlands elftal begint de strijd om de derde plek in de Nations League met Justin Bijlow in de basis. De keeper van Feyenoord krijgt opnieuw de voorkeur boven Andries Noppert en Mark Flekken. Ook Noa Lang staat aan de aftrap.

Koeman houdt vertrouwen in Bijlow, die in de halve finale van de Nations League afgelopen woensdag vier doelpunten moest incasseren tegen Kroatië (2-4). De verdediging van Oranje is verder ongewijzigd ten opzichte van dat duel in De Kuip.