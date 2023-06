UEFA-baas Ceferin is klaar met wangedrag spelers en trainers: 'Dit kan echt niet'

UEFA-president Aleksander Ceferin gaat ervan uit dat wangedrag van spelers en trainers in de toekomst strenger wordt bestraft. De Sloveense bestuurder is het eens met Marco van Basten, die onlangs in een brief het spelbederf van spelers en trainers aan de kaak stelde.

Van Basten, die zich in de door het AD gepubliceerde brief richtte tot FIFA-baas Gianni Infantino, ergerde zich bijvoorbeeld aan de gebeurtenissen tijdens de Europa League-finale tussen Sevilla en AS Roma. Veel spelers vochten vrijwel elke beslissing van scheidsrechter Anthony Taylor aan.

"We moeten strenger optreden", stelt Ceferin in een interview met de NOS. In algemene zin zegt de Sloveen dat het "te ver is gegaan".

"Na dit seizoen gaan we kijken hoe we verder moeten. Ik verwacht voorstellen van de scheidsrechterscommissie en verwacht ook dat er harder zal worden gestraft. Door de finales van de afgelopen weken hebben we nog weinig tijd gehad. Maar bij de UEFA is iedereen het met elkaar eens: dit kan echt niet."

De dieptepunten rond de Europa League-finale speelden zich na afloop van de wedstrijd af. Roma-trainer José Mourinho schold Taylor de huid vol in de parkeergarage van de Puskás Aréna in Boedapest. "Je bent een schande", riep Mourinho onder meer na de nederlaag van zijn ploeg.

Een veelvoorkomend beeld tijdens de Europa League-finale: arbiter Anthony Taylor die wordt belaagd door tal van spelers. Foto: Getty Images

Fans AS Roma vielen Taylor en zijn gezin aan

De woede van de Portugees richting de arbitrage sloeg over naar de fans van AS Roma. Een dag na de finale belaagden zij Taylor en zijn gezin op het vliegveld van Boedapest. Taylor en zijn vrouw werden uitgejouwd en bekogeld met een fles en een stoel.

De disciplinaire commissie van de UEFA heeft Mourinho aangeklaagd voor beledigend taalgebruik richting de arbitrage. Als hij schuldig wordt verklaard, krijgt hij een schorsing voor minimaal twee wedstrijden.