Kroatië en zijn fanatieke fans snakken naar een prijs: 'Het is tijd voor goud'

Na twee keer brons en eenmaal zilver op het WK kan Kroatië zondagavond met de Nations League zijn eerste prijs in de wacht slepen. Net als in de halve finale tegen Nederland rekent bondscoach Zlatko Dalic in de eindstrijd tegen Spanje op de steun van de Kroatische fans in De Kuip.

"Deze wedstrijd leeft heel erg in Kroatië. Het zegt voldoende dat er 25.000 Kroaten naar Rotterdam zijn afgereisd", vertelde Dalic op de persconferentie voor de eindstrijd.

De 56-jarige keuzeheer hoopt zijn landgenoten zondagavond de eindzege in de Nations League te schenken. Daarmee zou Kroatië in de voetsporen treden van de eerdere winnaars Portugal (2019) en Frankrijk (2021).

"We hebben een fantastisch WK achter de rug. Dat team is intact gebleven, al moeten we nu helaas Josko Gvardiol missen wegens een blessure. Onze internationals presteren uitstekend in eigen land en in de andere competities. Het Kroatische voetbal zit nog steeds in de lift."

Kroatië, dat circa vier miljoen inwoners telt, meldde zich na de onafhankelijkheid begin jaren negentig snel in de Europese subtop. Daarna schurkte het Balkanland geregeld tegen de top aan, al bleef een prijs vooralsnog uit.

Kroatië-Spanje doet denken aan spektakel op EURO 2020 De vorige ontmoeting tussen Kroatië en Spanje mondde uit in een ongekend spektakelstuk. Tijdens de achtste finales van EURO 2020 won 'La Roja' na verlenging met 3-5. Met vijf zeges tegenover drie nederlagen heeft Spanje sowieso een positieve balans tegen Kroatië. Eén ontmoeting eindigde onbeslist. De eindstrijd van de Nations League begint zondag om 20.45 uur en staat onder leiding van de Duitse arbiter Felix Zwayer. Vanaf 15.00 uur strijden Nederland en Italië in Enschede om de derde plaats.

'Luka Modric doet alles op het hoogste niveau'

Het afgelopen decennium fungeert Luka Modric als het boegbeeld van de Kroatische ploeg. De 37-jarige middenvelder van Real Madrid speelde tegen Oranje vrijwel foutloos.

"Hij benadert elke training, elke wedstrijd en elk toernooi extreem professioneel en hij wordt daarvoor beloond", zei Dalic. "Luka doet alles op het hoogste niveau. Als wij de Nations League winnen, zou dat de kroon op het werk zijn voor hem én de rest van de ploeg. We hebben al zilver en brons gewonnen, nu wordt het tijd voor goud."