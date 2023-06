Hazard overweegt te stoppen na dramatisch Real-avontuur: 'Drie jaar gerust'

Eden Hazard sluit niet uit dat hij zijn loopbaan gaat beëindigen. De 32-jarige technicus is van plan deze zomer na te denken over zijn sportieve toekomst nadat zijn contract met Real Madrid recent is ontbonden.

"Na drie zware jaren wil ik eerst op vakantie met mijn gezin, zoals iedereen", vertelde Hazard zaterdagavond in de studio van de Belgische televisiezender RTBF. De technicus nam rond de EK-voorrondewedstrijd tussen België en Oostenrijk (1-1) afscheid van de nationale ploeg.

Na het voor de 'Rode Duivels' dramatisch verlopen WK in Qatar, waarbij de nummer drie van 2018 in de groepsfase strandde, besloot Hazard te stoppen als international. Daarna kwam de middenvelder zelden nog in actie voor Real Madrid, waarmee zijn huwelijk met 'De Koninklijke' definitief mislukte.

De Spaanse recordkampioen nam de Belg in 2019 voor circa 115 miljoen euro over van Chelsea, maar in het shirt van de topclub schitterde de dribbelaar zelden. Hazard zat voornamelijk op de bank of de tribune.

"Ik heb drie jaar gerust, dus ik heb nog wat energie over", antwoordde de technicus met een kwinkslag op de vraag of hij wil doorgaan als prof. "De afgelopen weken heb ik veel geruchten gelezen over mijn toekomst. We zullen zien wat ik ga doen."

Hazard speelde in zijn vier seizoenen voor Real Madrid slechts 76 officiële duels, waarin hij zeven keer tot scoren kwam.