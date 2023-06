Na Curaçao loopt ook Suriname deelname aan hoofdtoernooi Gold Cup mis

Suriname is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi om de Gold Cup. De ploeg van bondscoach Aron Winter beet in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) in de eerste voorronde zijn tanden stuk op Puerto Rico, dat won na een strafschoppenreeks.

Na de reguliere speeltijd stond het 0-0, waarna Shaquille Pinas en Mitchell Te Vrede faalden in de penaltyserie. Bij Puerto Rico miste alleen Jaden Servania.

De vroege uitschakeling is een grote klap voor de Surinaamse nationale ploeg, die zich wil kwalificeren voor het WK 2026. 'Natio' ziet kansen nu het deelnemersveld is uitgebreid tot 48 landen.

Winter deed tegen Puerto Rico een beroep op veel spelers met een heden of verleden in het Nederlandse betaald voetbal, zoals Warner Hahn, Kenneth Paal, Florian Jozefzoon, Sheraldo Becker en Diego Biseswar.