Dumfries kijkt uit naar treffen met teamgenoten Inter: 'Geeft extra stimulans'

Hoewel de belangen zondag in de strijd om Nations League-brons niet al te groot zijn, wordt het voor Denzel Dumfries wel een bijzondere middag. De rechtsback van Oranje kijkt uit naar het treffen met zijn Italiaanse ploeggenoten van Internazionale.

"Natuurlijk, het is een extra stimulans dat we tegen Italië spelen. Het wordt een bijzondere wedstrijd voor me", zei Dumfries zondag op de vooruitblikkende persconferentie van Oranje in De Grolsch Veste. In de halve finale tegen Spanje stelde de Italiaanse bondscoach Roberto Mancini met Nicolò Barella en Francesco Acerbi twee spelers van Internazionale op en liet hij Federico Dimarco invallen.

Of zij zondag tegen Oranje weer speeltijd krijgen, is niet zeker. Mancini gaf aan dat hij zijn elftal op enkele posities gaat wijzigen, omdat niet iedereen fris is na een lang seizoen.

Bij Oranje zal Dumfries wel starten. "Ik speel altijd graag voor het Nederlands elftal. Ik had zondag liever in de finale gestaan, maar dit is ook een belangrijk duel. Het is de laatste test voor de EK-kwalificatiewedstrijden in september tegen Griekenland en Ierland. Een mooi meetmoment dus."

Denzel Dumfries op de persconferentie van Oranje. Foto: Getty Images

'Italië is moeilijk te verslaan'

Bondscoach Ronald Koeman, die naast Dumfries zat op de persconferentie, noemde het duel met de Italianen zelfs een "topinterland".

"Het gekke van Italië is dat ze twee jaar geleden het EK wonnen, maar zich vervolgens niet voor het WK plaatsten", zei Koeman. "Maar Italië is en blijft Italië. Het zijn allemaal topspelers en het is een elftal dat moeilijk is te verslaan."

Net als Dumfries benadrukte Koeman dat het duel met de Europees kampioen een test is richting de hervatting van de EK-kwalificatie. "Zoveel wedstrijden heb je als bondscoach niet. Het doel is nu op korte termijn een ticket pakken voor het EK in Duitsland en het duel van morgen kan daarbij helpen."