Koeman gaat geen spelers rust geven en verlangt dezelfde energie van Oranje

Ronald Koeman wil dat de spelers van Oranje de troostfinale van de Nations League tegen Italië net zo serieus benaderen als de halve finale tegen Kroatië. De bondscoach zei niets over zijn opstelling zondag in De Grolsch Veste, maar liet wel weten dat hij niet van plan is om spelers rust te geven.

"Ik heb de afgelopen dagen gezien dat er nog veel energie in de groep zit", zei Koeman zondag op de persconferentie van Oranje in Enschede. "Ik wil ook dat ze dezelfde energie in de wedstrijd leggen als tegen Kroatië."

Meteen na de 4-2-nederlaag tegen Kroatië zei Frenkie de Jong nog dat hij niet op de strijd om het brons zit te wachten. Koeman besprak dat met De Jong. "De insteek van Frenkie was dat er te veel wedstrijden op de agenda staan. Daar heeft hij een punt. Maar ik zei ook tegen Frenkie: 'Je bent eerder thuis dan de Fransen, want die spelen maandag nog een EK-kwalificatiewedstrijd. Alle landen spelen deze periode twee wedstrijden.'"

Oranje hervat de EK-kwalificatie in september pas met wedstrijden tegen Griekenland en Ierland. Het duel met de Italianen is voor Koeman een belangrijk meetmoment richting die interlands. "Ik heb tegen mijn spelers gezegd dat ze hun best moeten doen tegen Italië. Wat ze nu laten zien, neem ik mee richting september."

Ronald Koeman zondag tijdens de training van Oranje. Foto: Getty Images

Timber mogelijk niet in selectie

Koeman vertelde verder dat er één twijfelgeval is binnen de selectie. Jurriën Timber had zaterdagochtend lichte fysieke klachten. Zondagochtend wordt beoordeeld of de verdediger deel uitmaakt van de wedstrijdselectie.

Timber zou waarschijnlijk al niet starten, want het lijkt erop dat Koeman niet al te veel wisselingen gaat doorvoeren. "Ik ga in ieder geval geen spelers rust geven omdat ze vermoeid zijn. Zoals ik al zei, er zit nog veel energie in de groep. En dit is weer een mooie test. Er gingen veel dingen goed tegen Kroatië, maar bepaalde dingen moeten morgen wel beter. Bij de 1-2 en de 2-3 werd bijvoorbeeld niet agressief genoeg verdedigd. Dat moet beter tegen Italië."

Het is is de vraag of dat met dezelfde keeper gaat gebeuren. Koeman wilde niet zeggen of hij tegen Italië weer voor Justin Bijlow kiest of dat hij de kans geeft aan Andries Noppert. Mark Flekken is de derde keeper in de selectie van Oranje.