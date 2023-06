Noorwegen verliest ondanks goal Haaland op dramatische wijze in EK-kwalificatie

Delen via E-mail

Noorwegen heeft zaterdag ondanks een doelpunt van Erling Haaland een pijnlijke nederlaag geleden in de kwalificatiereeks voor het EK van 2024. Door twee late tegengoals werd met 1-2 verloren van Schotland.

Haaland zorgde in het Ullevall Stadion in Oslo na een uur voor de 1-0. Hij mocht aanleggen voor een strafschop en schoot feilloos raak in de hoek. Daarmee leek hij zijn ploeg de overwinning te bezorgen.