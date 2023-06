België lijdt duur puntenverlies tegen Oostenrijk, ook Noorwegen onderuit

België heeft zaterdag met 1-1 gelijkgespeeld tegen Oostenrijk in de kwalificatiereeks voor het EK van 2024. Ook Noorwegen verloor punten en ging ondanks een treffer van Erling Haaland onderuit tegen Schotland (1-2). Portugal won dankzij een assist en twee doelpunten van Bruno Fernandes simpel van Bosnië en Herzegovina (3-0).

België kwam in Brussel na twintig minuten ongelukkig op achterstand toen een schot van Michael Gregoritsch via Orel Mangala in eigen doel belandde. Vervolgens zetten de 'Rode Duivels' een tandje bij, maar ze slaagden er niet in te scoren.