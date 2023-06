België bijt zich thuis stuk op Oostenrijk, Haaland kan Noorwegen niet redden

België heeft zaterdag met 1-1 gelijkgespeeld tegen Oostenrijk in de kwalificatiereeks voor het EK van 2024. Ook Noorwegen verloor dure punten en ging ondanks een treffer van Erling Haaland onderuit tegen Schotland: 1-2. Portugal won dankzij twee goals en een assist van Bruno Fernandes met 3-0 van Bosnië en Herzegovina.

België kwam in Brussel na twintig minuten ongelukkig op achterstand toen de bal na een schot van Oostenrijker Michael Gregoritsch via de Belg Orel Mangala in het doel belandde.

De thuisploeg van bondscoach Domenico Tedesco keek lang tegen een achterstand aan, maar kwam na een uur spelen langszij via Romelu Lukaku. Het afstandsschot van de dertigjarige spits was onbereikbaar voor doelman Alexander Schlager.

Het betekende het startsein van een Belgisch slotoffensief. Diep in de blessuretijd was Youri Tielemans nog dicht bij een treffer, maar zijn schot spatte uiteen op de lat.

Oostenrijk gaat met zeven punten uit drie wedstrijden aan de leiding in groep F. België heeft, met een duel minder gespeeld, drie punten achterstand.

Treurnis bij Erling Haaland. Foto: Getty Images

Haaland kan nederlaag Noorwegen niet voorkomen

Bij Noorwegen-Schotland zorgde Haaland in het Ullevall Stadion in Oslo na een uur voor de 1-0. Hij mocht aanleggen voor een strafschop en schoot feilloos raak in de hoek. Daarmee leek hij zijn ploeg de overwinning te bezorgen.

Niets bleek minder waar, want de Schotten sloegen vlak voor het einde alsnog twee keer toe. Lyndon Dykes tekende voor de gelijkmaker, waarna Kenny McLean de wedstrijd volledig op zijn kop zette.

De 22-jarige Haaland, die de 22e goal in zijn 24e interland maakte, heeft een droomseizoen achter de rug met Manchester City. Mede dankzij zijn vele doelpunten werd de treble gepakt. Tegen Schotland werd hij in de 84e minuut gewisseld.

Kwalificatie voor het EK is door het verlies ver weg voor Noorwegen, dat na drie duels één punt heeft. Schotland is na drie wedstrijden nog foutloos. Nummer twee Spanje, dat twee duels heeft gespeeld, volgt met drie punten.

Foto: Getty Images

Fernandes belangrijk voor Portugal

Portugal beleefde in Lissabon een makkelijke avond tegen Bosnië. Bernardo Silva opende op slag van rust de score na een prachtige steekpass van Fernandes. De aangever verdubbelde in de 77e minuut zelf de score met een kopbal.

In de blessuretijd deed Fernandes er nog een schepje bovenop. De middenvelder van Manchester United bepaalde met een heerlijke volley de eindstand.

Portugal, waar Cristiano Ronaldo negentig minuten volmaakte, gaat comfortabel aan de leiding in groep J. De ploeg van bondscoach Roberto Martínez heeft negen punten uit drie wedstrijden. Op plek twee staat Slowakije, dat dankzij een zege op IJsland (1-2) zeven punten heeft.