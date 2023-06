Trainer Penders vertrekt bij FC Eindhoven en wordt assistent in Utrecht

Rob Penders vertrekt als hoofdtrainer bij FC Eindhoven. De voormalige verdediger gaat bij FC Utrecht aan de slag als assistent van Michael Silberbauer.

"De ambities spreken mij aan om met FC Utrecht de juiste stappen te maken. De Eredivisie is altijd mijn doel geweest. Dit is voor mij als coach ook de juiste stap in mijn ontwikkeling, bij een hele mooie club", zegt Penders, die zelf in het betaald voetbal uitkwam voor RBC Roosendaal en NAC Breda.