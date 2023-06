Ondanks EK-titel veel onrust bij Oranjeopponent Italië: 'Ze zijn in paniek geraakt'

Italië bereikte met de EK-titel twee jaar geleden nog iets waar Oranje alleen van kan dromen. Nu zijn de 'Azzurri' afgedaald, is het trouwe publiek kritisch en is de troostfinale in de Nations League van zondag tegen Oranje voor bondscoach Roberto Mancini slechts een kans om het negatieve sentiment te keren.

Vraag een willekeurige Italiaanse journalist of Italië na het mislopen van het WK in Qatar op de weg terug is en het antwoord is: absoluut niet. "Het Italiaanse voetbal heeft wel eens betere periodes gekend", zegt Enrico Currò van la Repubblica met enig gevoel voor understatement.

Currò zag grootheden als Paolo Maldini, Gianluca Vialli en Andrea Pirlo floreren en recent pakte zijn land de Europese titel. Sindsdien is het bereiken van de Nations League-eindronde in Nederland het enige lichtpuntje, al zal dat na het verlies tegen Spanje ook snel worden vergeten.

"Door het missen van het WK van vorig jaar zijn ze in paniek geraakt", ziet Willem Haak, sportjournalist en kenner van het Italiaanse voetbal. "Vooral bij Mancini is dat te zien. Hij maakt een heleboel rare keuzes en teert ook nog steeds op het gewonnen EK."

Mancini stapte in bij Italië na het mislopen van het WK in 2018 en probeerde destijds net als Ronald Koeman bij Oranje een 'New Wave' te starten. Hij koos voor een modernere manier van spelen en vooral voor jongere spelers. "Maar daar is hij nu een beetje in doorgeslagen", vindt Haak.

Zo riep Mancini spelers op die in Italië nog totaal onbekend waren. Haak noemt Simone Pafundi, die bij Udinese dit seizoen reserve was en voor het onder 20-elftal van Italië speelt. Currò wijst naar Mateo Retegui, een geboren Argentijn die in de Argentijnse competitie speelt.

Italiaanse clubs vieren in Europa wél successen

Mancini ziet zich genoodzaakt om op creatieve wijze naar spelers en vooral aanvallers te zoeken. "Het speelt al een tijdje dat we weinig goede spitsen hebben en ik heb geen idee hoe het komt", zei de bondscoach. "Daarom hoop ik dat de aanvallers van de jeugdelftallen inzien dat ze ons kunnen helpen."

Hoewel in alle Europese competities (Champions League, Europa League en Conference League) een Italiaanse club in de finale stond, zit er volgens Currò een kern van waarheid in de lezing van Mancini. "De clubs willen liever buitenlandse spelers en dat is een probleem voor Mancini."

Internazionale is de enige uitzondering op de regel. Daar stonden in de verloren Champions League-finale tegen Manchester City vijf Italianen in de basis. "Maar ze móéten daar wel, vanwege grote financiële problemen", weet Currò.

Mancini hoopt dat het succes van Inter het begin is van een nieuwe periode van succes voor de Italiaanse ploegen en het nationale elftal. "Het zegt iets over de kwaliteit dat ze zover zijn gekomen. Al is het frustrerend dat zowel Inter, AS Roma als Fiorentina niet heeft gewonnen."

Ook trouwe Italiaanse volk heeft twijfels

Het oproepen van de onbekende spelers wordt niet altijd begrepen. Er klinkt ook andere kritiek. Mancini zou in zijn basisploeg te lang vasthouden aan de spelers van het gewonnen EK. Zo mocht de 36-jarige Leonardo Bonucci ondanks een zeer moeizaam seizoen starten tegen Spanje. Hij ging in de fout bij de eerste tegengoal.

Door de tegenvallende resultaten liggen de keuzes van Mancini onder een vergrootglas. "Juist om die reden wilde Mancini de Nations League heel graag winnen", zegt Currò. "Hij had alles aangepast om via Spanje naar de finale te mogen, maar zonder succes."

De Italianen staan volgens Haak nog wel meer achter hun ploeg dan de mensen in Nederland bij Oranje doen, al is een kentering zichtbaar. "Ze zijn ten opzichte van ons minder snel geneigd om kritiek te geven, maar er wordt wel met steeds meer verbazing naar de ploeg gekeken."

Toch hoeft Mancini bij een eventuele nederlaag tegen Oranje niet te vrezen voor zijn baan, denkt Haak. "Met deze resultaten en keuzes zou een coach normaal allang zijn weggestuurd. Maar hij heeft zó veel krediet opgebouwd. Pas bij een moeizame EK-kwalificatie of een slecht EK is het klaar."