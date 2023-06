FC Den Bosch-doelman Sikking (24) stopt: 'Natuurlijk heeft die 13-0 meegespeeld'

FC Den Bosch-doelman Konrad Sikking zet een punt achter zijn profcarrière en gaat zich richten op zijn studie. De 24-jarige keeper verwierf in maart onbedoeld bekendheid door dertien goals te incasseren tegen PEC Zwolle: 13-0.

Sikking viel die wedstrijd in voor de geblesseerde doelman Wouter van der Steen. "Natuurlijk hebben die 13-0 en de nasleep daarvan meegespeeld bij mijn besluit, maar het is niet per se doorslaggevend geweest", zegt de doelman tegen het Brabants Dagblad.

"Ik was misschien ook wel gestopt als dat nooit gebeurd was", benadrukt Sikking, die in het profvoetbal alleen voor FC Den Bosch heeft gespeeld. Hij kwam in totaal zeven duels in actie. "Ik heb aan het betaald voetbal mogen ruiken, al was dat niet altijd op de manier waarop ik er vooraf van droomde."

FC Den Bosch evenaarde met de nederlaag tegen PEC Zwolle een negatief record in het betaald voetbal in Nederland. Alleen VVV-Venlo had eerder met 13-0 verloren: dat gebeurde in de Eredivisie-thuiswedstrijd tegen Ajax op 24 oktober 2020.

Sikking heeft de recordnederlaag inmiddels verwerkt. "Het is niet zo dat ik nachtenlang wakker gelegen heb, maar ik heb de eerste dagen wel slechter geslapen. De reacties gingen alle proporties te buiten en waren soms ook heel persoonlijk. Maar ik kwam al heel snel tot de conclusie dat ik een dikke huid heb."