Van lymfeklierkanker herstelde Seuntjens maakt na 409 dagen rentree in Japan

Ralf Seuntjens heeft na 409 dagen zijn rentree in het betaalde voetbal gemaakt. De van lymfeklierkanker herstelde aanvaller viel zaterdag vijf minuten voor tijd in bij zijn club FC Imabari.

De 34-jarige Seuntjens vertrok in maart 2022 van NAC Breda naar Japan voor zijn eerste buitenlandse avontuur. Kort na zijn transfer kreeg de spits vreselijk nieuws te verwerken toen er lymfeklierkanker bij hem werd geconstateerd.

De Bredanaar keerde terug naar Nederland om behandeld te worden. In januari liet hij weten schoon te zijn verklaard. "Onwerkelijk, opgelucht en ontzettend dankbaar", schreef Seuntjens op Instagram. "Ik mag en kan weer kijken naar de toekomst."

Bij het eerste elftal van Sparta kreeg de oudere broer van Mats Seuntjens de gelegenheid zich klaar te stomen voor zijn comeback. Hij trainde daar twee keer per week mee.

Begin mei keerde Seuntjens terug naar Japan. Daar wachtte hem een warme ontvangst. Zijn applaudisserende ploeggenoten vormden een erehaag. De zichtbaar geëmotioneerde Nederlander nam de felicitaties dankbaar in ontvangst.

Voor zijn invalbeurt tegen Tegevajaro Miyazaki speelde Seuntjens voor het laatst op 4 mei vorig jaar. In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam hij vijf minuten voor tijd in het veld. De wedstrijd eindigde in een 1-1-gelijkspel.