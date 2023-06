Kluivert vertrekt naar Premier League en voltooit unieke reis door Europa

Justin Kluivert heeft vrijdag zijn transfer van AS Roma naar Premier League-club Bournemouth afgerond. 'The Cherries' betalen naar verluidt een bedrag van minimaal 11 miljoen euro voor de 24-jarige aanvaller.

Kluivert heeft een meerjarig contract getekend in Engeland. Via bonussen zou de vermeende transfersom met nog 1 miljoen euro kunnen oplopen.

Door zijn transfer naar Engeland wordt Kluivert de eerste Nederlander die in alle top vijf-competities actief is. Naast Roma speelde Kluivert voor RB Leipzig (Duitsland), OGC Nice (Frankrijk) en Valencia (Spanje).

"Justin is een spannende en veelzijdige aanvaller met een neusje voor de goal", zegt algemeen directeur Neill Blake op de site van Bournemouth. "Hij is snel en heeft geweldige technische kwaliteiten. Hoewel hij nog maar 24 jaar is, heeft hij al een schat aan ervaring."

Kluivert maakte afgelopen seizoen acht doelpunten voor Valencia. Foto: Getty Images

Kluivert belangrijk voor Valencia

Huurling Kluivert liet afgelopen seizoen bij Valencia een goede indruk achter. In 29 officiële duels maakte hij acht doelpunten en gaf hij twee assists. Daarmee had de tweevoudig international een belangrijk aandeel in de handhaving van Valencia in La Liga.

Vóór zijn buitenlandse avonturen kwam Kluivert uit voor Ajax. In 2018 betaalde AS Roma 17 miljoen euro voor de vleugelaanvaller. Hij produceerde dertien doelpunten en tien assists in 56 duels voor de Amsterdammers.