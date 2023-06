Oranjeopponent VS mist aanvoerder Sauerbrunn op WK vrouwen door blessure

De Amerikaanse Becky Sauerbrunn ontbreekt deze zomer bij het WK vrouwen in Australië en Nieuw-Zeeland. De 38-jarige aanvoerder van de VS mist onder meer het groepsduel met Oranje vanwege een voetblessure.

"Mijn hart is gebroken, maar dit is sport", laat Sauerbrunn zaterdag via sociale media weten. "Ik heb hard gewerkt en hoopte dat het zou gaan lukken om op tijd fit te zijn. Maar het zit er niet in."