Curaçao mist Gold Cup door blamage tegen nummer 139 van FIFA-ranglijst

Curaçao is in de nacht van vrijdag op zaterdag al in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi voor de Gold Cup uitgeschakeld. De ploeg van bondscoach Remko Bicentini verloor in het Amerikaanse Fort Lauderdale via penalty's van Saint Kitts en Nevis, de nummer 139 van de FIFA-ranglijst.

Curaçao, de mondiale nummer 88, was voorafgaand aan de wedstrijd de grote favoriet. Met onder anderen Eloy Room, Giovanni Troupée, Cuco Martina, Vurnon Anita, Brandley Kuwas, Jürgen Locadia en Leandro en Juninho Bacuna stonden er veel bekende namen in de basis.

Locadia brak bij zijn debuut voor Curaçao de ban door halverwege de eerste helft de 1-0 te produceren. Saint Kitts en Nevis kwam in de tweede helft langszij via Tyquan Terrell, waardoor na negentig minuten spelen strafschoppen de beslissing moesten brengen.

In de penaltyserie misten Kevin Felida, Anita en Leandro Bacuna namens Curaçao, terwijl Saint Kitts en Nevis vanaf 11 meter wel drie keer scoorde. Saint Kitts en Nevis neemt het in de laatste kwalificatieronde op tegen Frans-Guyana of Sint-Maarten.

Curaçao bereikte in 2019 nog de kwartfinales van de Gold Cup, het Noord- en Midden-Amerikaans kampioenschap. Daarin was de Verenigde Staten met 0-1 te sterk.

