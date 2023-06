Frankrijk maakt in poule van Oranje geen fout, Kökçü belangrijk voor Turkije

Frankrijk heeft vrijdag in de EK-kwalificatie geen fout gemaakt op bezoek bij Gibraltar. De tweevoudig Europees kampioen won het uitduel met 0-3. Ook Engeland boekte een ruime zege en Orkun Kökçü was belangrijk voor Turkije in het duel met Letland.

Frankrijk kwam geen moment in de problemen tegen Gibraltar, dat in de vorige interlandperiode met 3-0 van Oranje verloor. Olivier Giroud opende al in de derde minuut de score, waarna Kylian Mbappé (penalty) en Aymen Mouelhi (eigen doelpunt) de eindstand op 0-3 bepaalden.

Door de zege blijft Frankrijk foutloos in groep B van de EK-kwalificatie. In de eerste twee duels werd er al gewonnen van Nederland (4-0) en Ierland (0-1). De ploeg van bondscoach Didier Deschamps hield tot dusver in alle duels dus de nul.

Oranje speelt deze interlandperiode geen EK kwalificatie-wedstrijden. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman is actief op de eindronde van de Nations League. Na de nederlaag tegen Kroatië neemt Oranje het zondag in de troostfinale op tegen Italië.

In de andere wedstrijd in groep E boekte Griekenland met AZ-spelers Pantelis Hatzidiakos en Vangelis Pavlidis een overwinning op Ierland. De Grieken wonnen met 2-1 en nemen voorlopig de tweede plek over van Oranje. De beste twee landen plaatsen zich direct voor het EK van 2024.

Stand in groep E van EK-kwalificatie Frankrijk 3-9 (+8) Griekenland 2-6 (+4) Nederland 2-3 (-1) Ierland 2-0 (-2) Gibraltar 3-0 (-9)

Ruime zege Engeland, Kökçü belangrijk voor Turkije

Net als Frankrijk beleefde ook Engeland een probleemloze avond. Door doelpunten van Ferdinando Apap (eigen doelpunt), Trent Alexander-Arnold, Harry Kane en Callum Wilson werd er met 0-4 gewonnen van Malta. Halverwege stond het al 0-3.

Engeland leidt met negen punten uit drie duels soeverein in groep C, waarin Italië, Noord-Macedonië en Oekraïne de andere tegenstanders zijn. Oekraïne vocht zich vrijdag bij Noord-Macedonië terug van een 2-0-achterstand en won met 2-3.

In groep D hielp Kökçü Turkije aan een vermakelijke 2-3-zege tegen Letland. De recordverkoop van Feyenoord gaf in de 61e minuut de assist bij de 1-2 van Cengiz Ünder. In de 94e minuut kwam Letland nog langszij, maar een minuut later bracht Irfan Can Kahveci Turkije alsnog in extase.