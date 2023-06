Jonk stopt verrassend als trainer en wordt technisch manager van FC Volendam

Wim Jonk stopt na vier jaar verrassend als hoofdtrainer van FC Volendam. Hij gaat zich in de rol van technisch manager bezighouden met het overkoepelende voetbalbeleid van de club.

Jonk blijft zodoende wel intensief betrokken bij FC Volendam, waarmee hij in 2022 naar de Eredivisie promoveerde. Matthias Kohler neemt het stokje van de Volendammer over als hoofdtrainer. Hij was afgelopen seizoen al assistent van Jonk.

"Ik heb mijzelf de vraag gesteld of ik door wilde in precies dezelfde rol, met de nadruk op het ritme van wedstrijd naar wedstrijd en alle details. Of dat ik iets meer afstand zou moeten nemen en de grotere lijnen bewaken. Op dit moment voelt dat laatste voor mij beter", vertelt Jonk op de clubwebsite.

Jonk lijkt in zijn reactie ook te hinten op de bestuurlijke chaos die er de afgelopen maanden was binnen de club. Er was kritiek op Jonk, technisch directeur Jasper van Leeuwen en directeur voetbalontwikkeling Ruben Jongkind, die zich samen met enkele vertrouwelingen 'Team Jonk' noemden.

"De club moet niet afhankelijk zijn van mijn persoon als hoofdtrainer en als technisch manager kan ik meer toevoegen aan het fundament van de club", zegt de 56-jarige Jonk. "Daarbij geeft dit ook een stuk afwisseling en nieuwe energie."

Jan Smit: 'Trots op deze ontwikkeling'

Begin maart was Jonk nog een van de hoofdpersonen in de roerige periode binnen Volendam. De Raad van Commissarissen wilde contracten van de leden van 'Team Jonk' opzeggen en hield de benoeming van Keje Molenaar, voorgedragen door Jan Smit, als vicevoorzitter tegen.

Voorzitter Smit voelde zich destijds naar eigen zeggen "genaaid". "Dit dorp is ook vergiftigd door jaloezie, domheid, ophitsing en rancune", zei Smit, waarbij niet helemaal duidelijk was op wie hij exact doelde. "Ze verspreiden leugens en steken lachend een dolk in de rug."

Smit is nu blij met het wisselen van de posities. "Ik begrijp dat dit voor de supporters misschien uit de lucht komt vallen, maar ik ben trots op deze ontwikkeling", zei Smit. "Het is een belangrijke stap vooruit voor zowel Wim als de club."