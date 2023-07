Oefenprogramma Eredivisie-clubs: Ajax en AZ komen vandaag in actie

Na een korte zomerstop zijn de achttien Eredivisie-clubs begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Een overzicht van het oefenprogramma.

8 juli: Go Ahead Eagles-PAOK 2-1

12 juli: Go Ahead Eagles-FC Groningen 1-3

15 juli: Club Brugge-Go Ahead Eagles 2-1

22 juli: Go Ahead Eagles-FC Den Bosch 2-1

29 juli: Go Ahead Eagles-Borussia Dortmund onder 23