Berhalter keert kort na bizarre rel terug als bondscoach Verenigde Staten

Gregg Berhalter keert na een half jaar terug als bondscoach van de Amerikaanse voetbalploeg. De 49-jarige trainer werd in maart vrijgepleit van huiselijk geweld, waardoor een rentree mogelijk was.

Berhalter vertelde begin januari dat hij zijn huidige vrouw in 1991 bij een ruzie tegen haar benen had geschopt. De Amerikaanse coach deed zijn verhaal omdat hij tijdens het WK in Qatar in november en december werd gechanteerd.