Fred Grim krijgt erfenis Lukkien in handen bij degradant FC Emmen

Fred Grim is de nieuwe trainer van FC Emmen. De oud-keeper van onder meer Ajax is vrijdag aangesteld als opvolger van de naar FC Groningen vertrokken Dick Lukkien.

Grim zat zonder club sinds hij in maart vorig jaar werd ontslagen bij Willem II. Hij werd in de afgelopen dagen al als belangrijkste kandidaat bestempeld in Emmen. De degradant ving eerder bot bij onder anderen Danny Buijs, Ron Jans, Rob Penders en Ivar van Dinteren.

Met de 57-jarige Amsterdammer aan het roer hoopt FC Emmen snel weer terug te keren in de Eredivisie. De Drenten degradeerden onlangs door in de finale van de play-offs van Almere City te verliezen.

Daarmee kwam er een teleurstellend einde aan de zevenjarige periode van Lukkien als trainer van FC Emmen. Onder zijn leiding werd twee keer gepromoveerd, maar ook twee keer gedegradeerd.

Zijn opvolger Grim had in het verleden niet alleen Willem II, maar ook Almere City en RKC Waalwijk onder zijn hoede. Met RKC promoveerde hij in 2019 naar de Eredivisie. Ook was hij assistent- en interim-bondscoach van Oranje.