Spaans voetbalsprookje Joselu (33) krijgt vervolg met winnende goal in Enschede

In De Grolsch Veste werd donderdagavond een nieuw hoofdstuk van het succesverhaal van de 33-jarige Joselu geschreven. De spits van Espanyol speelde jarenlang in de relatieve anonimiteit en maakte pas begin dit jaar zijn interlanddebuut. Nu krijgt hij op zijn 'oude dag' heel Spanje aan het juichen.

Drie maanden geleden werd bondscoach Luis de la Fuente in Spanje met de nodige verbazing aangekeken. Hij had de 37-jarige Sergio Ramos niet nodig en leek de selectie te verjongen, maar haalde vervolgens Joselu bij de ploeg. En dat terwijl hij niet bij FC Barcelona of Real Madrid, maar bij Espanyol speelt.

Op een persconferentie in De Grolsch Veste lacht de opvolger van de na het WK vertrokken Luis Enrique nu voorlopig het hardst. Joselu schoot Spanje vier minuten na zijn invalbeurt ten koste van Italië naar de Nations League-finale.

Wat De la Fuente zijn spits bij de invalbeurt meegaf? "Dat hij zichzelf moest zijn", vertelde de bondscoach na de 2-1-overwinning. "Dat zeg ik altijd. Doe gewoon wat je doet op de training en dan komt het vanzelf goed."

Dat advies bleek succesvol: Joselu toonde zich uiterst attent na een van richting veranderd schot en betaalde het vertrouwen van zijn coach uit. "Ik kan niet anders zeggen dat hij dat perfect heeft gedaan", zei De la Fuente. "Hij krijgt één kans en meteen is het raak. Dit is wat spitsen moeten doen."

CV Joselu Volledige naam: José Luis Mato Sanmartín

José Luis Mato Sanmartín Leeftijd: 33

33 Interlands: 3 (3 goals)

3 (3 goals) Huidige club: Espanyol

Espanyol Vorige clubs: Celta, Real Madrid, Hoffenheim, Eintracht Frankfurt, Hannover '96, Stoke City, Deportivo, Newcastle United, Alavés

Joselu oudste debutant ooit voor Spanje

Met het doelpunt in Enschede komt er een nieuw hoofdstuk in het unieke verhaal van Joselu. Hij doorliep de Spaanse jeugdelftallen, maar maakte pas op 32-jarige leeftijd zijn debuut. Hij werd daarmee de oudste Spaanse debutant ooit en scoorde ook nog eens tweemaal in zijn eerste duel.

Joselu bleef donderdag voor de microfoon van de UEFA bescheiden. "Natuurlijk ben ik blij met mijn doelpunt, maar het team speelde een geweldige wedstrijd. Ik ben vooral blij dat we ons voor de finale hebben geplaatst en kans maken op een prijs."

Die dankbaarheid is misschien één van de redenen dat Joselu zo populair is. Opvallend genoeg was zijn concurrent Álvaro Morata, die kort daarvoor plaats moest maken voor Joselu, als eerste bij hem om het doelpunt te vieren. Na afloop werd de routinier door iedereen in een Spaans shirt omhelsd en bewierookt.

Concurrent Álvaro Morata was er als eerste bij om Joselu te feliciteren. Foto: Getty Images

De la Fuenta lijkt in Joselu vooral pinchhitter te zien

De opvallende doorbraak van Joselu zorgde op de persconferentie voor het nodige opportunisme bij de Spaanse journalisten, die zich afvroegen wat De la Fuente met hem van plan is. "Het plan is dat hij onderdeel uit blijft maken van ons plan", leek de coach weinig te willen zeggen.

Vervolgens ging De la Fuente tóch verder in op de rol van de spits, die in het verleden bij Real Madrid niet slaagde. "We willen het maximale uit hem halen, maar dat betekent niet dat hij altijd moet spelen. Dit is een zeer competitief nationaal elftal en je krijgt de kansen niet cadeau."

Tegen Italië genoot Morata de voorkeur. Hoewel hij bij vlagen geen gelukkige indruk maakte, was zijn coach ook over hem lovend. "Het gaat nu over Joselu, maar Morata deed het tachtig minuten lang goed. We moeten het teamwork benadrukken, want dat is waar ik mee bezig ben: het bouwen van een team."

Door de late goal van Joselu mag Spanje zondag afreizen naar De Kuip, waar Kroatië om 20.45 uur in de finale de tegenstander is. Spanje jaagt op de eerste trofee sinds 2012, toen in Oekraïne één van de drie EK-titels gewonnen werd.