Oranje treft Italië in troostfinale Nations League, Spanje na late goal naar eindstrijd

Het Nederlands elftal neemt het zondag in de troostfinale van de Nations League op tegen Italië. De ploeg van bondscoach Roberto Mancini verloor donderdag in de halve eindstrijd in Enschede met 2-1 van Spanje, dat dus de finale speelt.

Yéremy Pino opende in De Grolsch Veste al vroeg de score voor Spanje na geklungel in de Italiaanse verdediging. Even later bracht Ciro Immobile de Italianen uit een penalty langszij.

Davide Frattesi dacht Italië halverwege de eerste helft op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. De wedstrijd leek op een verlenging af te stevenen, maar in de slotfase zorgde Joselu voor de 2-1.

Italië speelt donderdag om 15.00 uur in Enschede tegen Oranje. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman verloor woensdag in Rotterdam na verlenging met 2-4 van Kroatië.

De finale tussen Spanje en Kroatië begint zondag om 20.45 uur in De Kuip. Twee jaar geleden stonden de Spanjaarden ook in de eindstrijd van de Nations League. Daarin was Frankrijk toen met 2-1 te sterk.

Spanje al na drie minuten op voorsprong

Spanje begon uitstekend aan de wedstrijd in De Grolsch Veste en kwam al na drie minuten op voorsprong via Pino. De vleugelspeler van Villarreal profiteerde van geblunder van Leonardo Bonucci in de Italiaanse verdediging en schoot de bal gedecideerd in de rechterhoek.

Italië raakte niet van slag door de vroege tegengoal en kwam acht minuten later op gelijke hoogte. De bal ging op de stip na hands van Real Sociedad-verdediger Robin Le Normand, waarna Immobile de penalty feilloos binnenschoot.

Tien minuten later vonden de Italianen opnieuw het doel via Frattesi, maar zijn treffer werd op advies van de VAR afgekeurd wegens buitenspel. Spanje kreeg daarna wat mogelijkheden, maar de beste kans in het vervolg van de eerste helft was voor Rafael Tolói. Zijn schot ging maar net over.

1:14 Afspelen knop Spanje vroeg op voorsprong door blunderende Bonucci

Joselu bezorgt Spanje in slotfase de winst

Net als in de eerste helft begon Spanje ook na rust sterk en dat leverde een aantal grote kansen op de 2-1 op. Zo stuitte Mikel Merino op doelman Gianluigi Donnarumma, schoot Álvaro Morata net naast en schoot Rodri uit een omhaal net over.

Italië kwam er een tijdje nauwelijks aan te pas, tot halverwege de tweede helft. Frattesi kreeg een uitgelezen kans om zijn land op voorsprong te brengen, maar doelman Unai Simón keerde de inzet.

Daarna konden beide ploegen het publiek lange tijd nauwelijks vermaken en leek de wedstrijd af te stevenen op een verlenging. Maar twee minuten voor tijd bezorgde de net ingevallen Joselu de Spanjaarden de winst door een van richting veranderd afstandsschot binnen te tikken.