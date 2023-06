Napoli kiest voor ervaren Garcia als opvolger van succescoach Spalletti

Delen via E-mail

Rudi Garcia is de nieuwe trainer van Napoli. De routinier is de opvolger van de afzwaaiende Luciano Spalletti, die de club uit het zuiden van Italië de eerste landstitel sinds 1990 bezorgde.

Garcia verliet afgelopen april het Saoedi-Arabische Al Nassr, de club waar Cristiano Ronaldo onder contract staat, waar hij sinds de zomer van 2022 actief was. Sindsdien zat de Fransman zonder werk.

De 59-jarige Garcia heeft meer dan twintig jaar ervaring als hoofdtrainer en werkte in eigen land voor clubs als Lille, Olympique Marseille en Olympique Lyonnais. Napoli wordt niet zijn eerste klus in Italië: tussen 2013 en 2016 zwaaide hij de scepter bij AS Roma.