Danjuma keert terug bij Villarreal, Lammers van Atalanta naar Rangers

Aanvaller Arnaut Danjuma keert na zijn uitleenbeurt aan Tottenham Hotspur terug bij bij Villarreal. De club uit Londen had de optie om de aanvaller voor 30 miljoen euro definitief over te nemen, maar gaat daar geen gebruik van maken. Spits Sam Lammers stapt van Atalanta over naar Rangers FC.

Ook verdediger Clément Lenglet wordt niet definitief aan de selectie toegevoegd, maakte de club uit Londen donderdag bekend. De Fransman keert terug naar FC Barcelona.

Door concurrentie van onder anderen Harry Kane, Richarlison en Son Heung-min kwam de 25-jarige Danjuma tot slechts 162 minuten competitievoetbal in Noord-Londen. In twaalf officiële wedstrijden voor Spurs scoorde de oud-speler van NEC twee keer.

Bij Villarreal was Danjuma in het seizoen 2021/2022 nog een van de uitblinkers. Mede door zes doelpunten van de aanvaller in de Champions League haalde de club de halve finales van het miljardenbal. Daarin werd Villarreal uitgeschakeld door Liverpool. Aan het begin van dit seizoen raakte hij zijn basisplaats kwijt, waardoor een verhuur aan de orde kwam.

De zesvoudig Oranje-international heeft bij Villarreal een contract tot medio 2026, maar het is nog niet bekend of hij komend seizoen ook voor 'The Yellow Submarine' uitkomt. Afgelopen winterstop zouden Ajax en PSV ook hebben overwogen de Nederlander te huren.

Lammers met Rangers toe aan vijfde buitenlandse club

Daar waar Danjuma het Verenigd Koninkrijk verlaat, komt Lammers dus. De geboren Tilburger zou voor 3,5 miljoen euro de overstap van Atalanta naar de Rangers maken en ligt nu tot medio 2027 vast.

Lammers stond sinds 2020 onder contract bij de club van Marten de Roon en Teun Koopmeiners, maar wist nooit uit te groeien tot een vaste waarde. Atalanta verhuurde hem achtereenvolgens aan Eintracht Frankfurt, Empoli en Sampdoria. Met die laatste club degradeerde Lammers dit seizoen uit de Serie A.

Bij Rangers wordt Lammers na onder anderen Frank en Ronald de Boer, Giovanni van Bronckhorst en Michael Mols de twaalfde Nederlandse speler. Zeventien jaar geleden waren Fernando Ricksen en Ronald Waterreus de laatste Nederlanders in dienst van de traditieclub.