Danjuma keert na 162 Premier League-minuten voor Spurs terug bij Villarreal

Aanvaller Arnaut Danjuma keert na zijn uitleenbeurt aan Tottenham Hotspur terug bij bij Villarreal. De club uit Londen had de optie om de aanvaller voor 30 miljoen euro definitief over te nemen, maar gaat daar geen gebruik van maken.

Door concurrentie van onder anderen Harry Kane, Richarlison en Son Heung-min kwam de 25-jarige Danjuma tot slechts 162 minuten competitievoetbal in Noord-Londen. In twaalf officiële wedstrijden voor Spurs scoorde de oud-speler van NEC twee keer.

Bij Villarreal was Danjuma in het seizoen 2021/2022 nog een van de uitblinkers. Mede door zes doelpunten van de aanvaller in de Champions League haalde de club de halve finales van het miljardenbal. Daarin werd Villarreal uitgeschakeld door Liverpool. Aan het begin van dit seizoen raakte hij zijn basisplaats kwijt, waardoor een verhuur aan de orde kwam.