Messi leidt met snelste goal uit zijn carrière oefenzege Argentinië in

Lionel Messi heeft donderdag zijn snelste doelpunt ooit gemaakt. In de vriendschappelijke wedstrijd tegen Australië vond de 35-jarige Argentijn na een minuut en negentien seconden het net. Argentinië won de wedstrijd uiteindelijk met 2-0.

Messi maakte zijn snelste treffer in stijl. Met een prachtig afstandsschot gaf hij AZ-doelman Mathew Ryan geen schijn van kans. In de 68e minuut bepaalde Germán Pezzella met de 2-0 de eindstand.

Messi heeft nu in alle minuten van een wedstrijd gescoord, behalve in de eerste. Hij komt over het algemeen laat op gang: de meeste goals (zestien) in zijn loopbaan maakte hij in de 87e minuut.