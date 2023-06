Azarkan van Feyenoord naar Utrecht na twee goede jaren als Excelsior-huurling

Aanvaller Marouan Azarkan stapt over van Feyenoord naar FC Utrecht. De 21-jarige linkspoot speelde de laatste twee seizoenen op huurbasis voor Excelsior Rotterdam.

Met die club promoveerde hij in 2022 naar de Eredivisie. Dit seizoen werden de Kralingers vijftiende op het hoogste niveau. Azarkan was met drie goals en acht assists betrokken bij bijna een derde van de 32 doelpunten van Excelsior in dit Eredivisie-seizoen.

"Met Marouan halen we een jonge, behendige vleugelaanvaller binnen die over een grote dosis creativiteit en een goede dribbel beschikt", zegt technisch directeur Jordy Zuidam van FC Utrecht. "Zijn spelinzicht gekoppeld aan zijn balvastheid en rendement maken hem een aanwinst voor de club."

Azarkan had nog een contract tot medio 2024 in De Kuip. Voor welk bedrag de technicus de overstap naar Utrecht maakt, is niet bekendgemaakt. Naar verluidt gaat het om 750.000 euro.

Rotterdammer Azarkan belandde in 2012 op elfjarige leeftijd in de jeugdopleiding van Feyenoord. In totaal kwam hij tot twee optredens in het eerste elftal. Behalve aan Excelsior werd hij eerder ook aan NAC uitgeleend.