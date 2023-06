Ajax legt Maduro vast als assistent van Steijn en heeft technische staf rond

Hedwiges Maduro is vrijdag aangesteld als assistent-trainer van Ajax. De club van de nieuwe hoofdtrainer Maurice Steijn heeft de technische staf voor het nieuwe seizoen daarmee rond.

Maduro geldt als een beloftevolle trainer en komt over van Almere City, waar hij de rechterhand van Alex Pastoor was. Ze leidden de Keuken Kampioen Divisie-club naar een historische promotie naar de Eredivisie.

Met oud-middenvelder Maduro wordt iemand met 'Ajax-DNA' in huis gehaald. Hij speelde na zijn profdebuut als Ajacied in 2005 ruim honderd wedstrijden voor de club. Verder kwam de geboren Almeerder uit voor Valencia, Sevilla, PAOK, FC Groningen, Omonia Nicosia en Oranje.

De komst van Maduro betekent dat Ajax de beoogde technische staf compleet heeft. Hoofdtrainer Steijn kwam onlangs verrassend over van Sparta Rotterdam en assistent Said Bakkati werd overgenomen van ADO Den Haag.

Technisch directeur Sven Mislintat is bij met het vastleggen van Maduro. "Het is voor ons belangrijk dat Hedwiges erbij komt. Ik ben erg blij dat we alle trainersposities voor het eerste elftal nu hebben ingevuld. We realiseren ons dat het voor Almere City lastig was om direct na hun promotie geconfronteerd te worden met onze interesse in Hedwiges", zegt hij.