Bellingham kiest rugnummer Zidane bij Real: 'Maar probeer gewoon Jude te zijn'

Jude Bellingham is donderdagmiddag gepresenteerd als de nieuwste aanwinst van Real Madrid. Het negentienjarige Engelse toptalent heeft ervoor gekozen om met rugnummer 5 te spelen, een eerbetoon aan clublegende Zinédine Zidane.

"Ik probeer gewoon Jude te zijn. Ik verheug me erop om met dit nummer te gaan spelen. Ik probeer niet om Zidane te zijn, maar dit is zeker een eerbetoon aan hoe goed hij was."