TOP Oss ziet trainer en clubman Wels al na enkele maanden vertrekken

Klaas Wels is niet langer trainer van TOP Oss. De 49-jarige Brabander heeft donderdag om persoonlijke redenen besloten om enkele maanden na zijn aanstelling alweer te vertrekken bij de Keuken Kampioen Divisie-club.

Wels werd in februari aangesteld als opvolger van de ontslagen Belg Kristof Aelbrecht. Hij was op dat moment al technisch directeur bij de club waar hij een rijk verleden heeft.

"Natuurlijk had ik mijn herbenoeming als coach me anders voorgesteld, maar in het belang van de club en mijzelf is dit het beste. Ik heb altijd geroepen dat niemand boven de club staat", zegt Wels, die niet ingaat op de exacte reden van zijn vertrek.

Onder het bewind van Wels eindigde TOP Oss als zeventiende in de Keuken Kampioen Divisie. Hij had de club tussen 2017 en 2021 ook al onder zijn hoede en was er eerder assistent-trainer.

In april was Wels ongewild onderdeel van een rel bij TOP Oss. De club deed aangifte nadat op sociale media een bewerkte afbeelding van de trainer was te zien. Volgens de club ging het om een plaat die "de Holocaust bagatelliseert".