Veelbesproken Vinícius gaat nieuwe antiracismecommissie bij FIFA leiden

Vinícius Júnior gaat de nieuwe antiracismecommissie van de FIFA leiden. De 22-jarige aanvaller van Real Madrid werd het afgelopen seizoen vaak racistisch bejegend. FIFA-president Gianni Infantino kondigde de nieuwe commissie donderdag aan.

"De commissie zal bestaan uit spelers die strengere straffen zullen voorstellen voor discriminerend gedrag in het voetbal", zegt Infantino tegen Reuters.

Vinícius kreeg afgelopen seizoen meerdere malen te maken met racisme. Een maand geleden werd hij racistisch bejegend door supporters van Valencia, die ook voorwerpen naar hem gooiden. De Braziliaan ging verhaal halen en weigerde in eerste instantie verder te spelen.

"Racisme is normaal in La Liga", schreef Vinícius na de wedstrijd op sociale media. "De concurrentie vindt het normaal, de bond ook en de tegenstanders moedigen het aan. Het spijt me. Het kampioenschap dat ooit toebehoorde aan Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano en Messi behoort vandaag toe aan racisten."