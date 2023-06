Oranje moet zich opladen voor troostfinale: 'Het wordt geen campingwedstrijd'

Na de verloren halve finale van de Nations League woensdag tegen Kroatië (2-4) moet Oranje zich opladen voor de strijd om het brons. Bondscoach Ronald Koeman wil zondagmiddag in Enschede een goed Oranje zien, al beseft hij dat niet al zijn spelers enthousiast worden van het duel.

"Ik kan me voorstellen dat niet iedereen staat te springen voor deze wedstrijd. Ik ben zelf ook voetballer geweest", vertelt Koeman, die nog niet weet of hij veel andere namen gaat opstellen.

Frenkie de Jong zette kort na het verlies tegen de Kroaten vraagtekens bij de strijd om het brons. "Voetballen is hartstikke leuk. Maar sommige wedstrijden, zoals een strijd om de derde plaats, zijn niet nodig. Zeker in de Nations League niet. Maar we gaan er wel wat moois van proberen te maken, ook voor alle fans in het stadion."

De Jong lijkt in zijn laatste wedstrijd van het seizoen, tegen Spanje of Italië, gewoon aan de aftrap te willen staan. Dat geldt ook voor captain Virgil van Dijk. "Ik wil altijd spelen", zei de verdediger. "We spelen tegen een sterk land, dus dat is weer een mooie test voor deze groep. Al is de teleurstelling nu nog wel heel groot. We gingen voor de finale."

3:50 Afspelen knop Samenvatting: Oranje verliest na verlenging van Kroatië (2-4)

'In september twee cruciale wedstijden'

Koeman ziet het duel in Enschede als een kans om verder te slijpen aan het spel van Oranje richting de herstart van de EK-kwalificatie in september. Oranje speelt dan thuis tegen Griekenland en uit tegen Ierland.

"Dat zijn meteen twee cruciale wedstrijden. Het is daarom belangrijk om zondag een goede wedstrijd neer te zetten. We gaan niet op zomervakantie naar Enschede", zegt de bondscoach.

Aan de andere kant beseft hij dat de timing van het duel verre van ideaal is. "De spelers hebben nog 120 minuten van de wedstrijd tegen Kroatië in de benen. En dat aan het einde van een lang seizoen. Dat maakt het niet makkelijker om aan automatismen te werken. Maar het wordt geen campingwedstrijd."

De troostfinale begint zondag om 15.00 uur in De Grolsch Veste. De finale van de Nations League is zondag om 20.45 uur in De Kuip.

