Kroatië laat in De Kuip zien nog altijd top te zijn: 'We verrichten wonderen'

Zlatko Dalic vindt dat zijn spelers woensdag verdiend hebben gewonnen van het Nederlands elftal. De bondscoach van Kroatië is er trots op dat zijn ploeg nog altijd laat zien tot de toplanden te behoren.

"Ik moet mijn spelers feliciteren met hun geweldige spel en een geweldige overwinning. Na het eerste tegendoelpunt gingen we door en toonden we kracht en karakter", zei Dalic na de 2-4-zege in De Kuip, die in de verlenging tot stand kwam.

De Kroaten leken de klus binnen negentig minuten te klaren, maar diep in de extra tijd dwong Oranje via Noa Lang alsnog een verlenging af. Daarin waren de Kroaten voetballend beter en oogden ze fitter.

"Het tegendoelpunt in blessuretijd was een klap en bezorgde ons weer overwerk", zei Dalic. "Maar we verrichten wonderen. Eerst zilver op het WK van 2018, daarna brons in 2022 en nu hebben we kans op goud. God heeft het zo gewild."

Hij had speciale woorden over voor uitblinker Luka Modric. "Hij is de motor van dit team. Ondanks een zwaar en lang seizoen wilde hij zo snel mogelijk bij ons aansluiten. Samen hebben we laten zien dat we voor Kroatië willen vechten."

3:50 Afspelen knop Samenvatting: Oranje verliest na verlenging van Kroatië (2-4)

Modric: 'Ik hou gewoon van voetbal'

De 37-jarige Modric zelf, die er met zijn sterke spel medeverantwoordelijk voor was dat Nederland voor het eerst in 23 jaar verloor in De Kuip, bleef bescheiden onder zijn glansrol.

"Ik hou gewoon van voetbal. Het is mijn kracht en mijn drijfveer. Naarmate de wedstrijd vorderde, werden we steeds beter. We hadden eigenlijk de verlenging moeten voorkomen", zei de spelmaker van Real Madrid.

Modric was blij met de duizenden fanatieke Kroatische fans in Rotterdam. "Toen we aan de warming-up begonnen, waren we aangenaam verrast door het aantal supporters. Het voelde alsof we thuis speelden."

Kroatië staat dankzij de overwinning op Oranje in de finale van de Nations League, waarin Spanje of Italië zondag de tegenstander is. Nederland moet het doen met een strijd om de derde plek tegen een van die landen.