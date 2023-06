Koeman geniet van fenomenale Modric (37): 'Al is het soms moeilijk om te zeggen'

Voor bondscoach Ronald Koeman is de 2-4-nederlaag tegen Kroatië woensdag in de halve finale van de Nations League er één om snel te vergeten. Toch straalt de oud-verdediger na afloop als hij het over Luka Modric heeft, die op 37-jarige leeftijd een masterclass gaf in De Kuip.

Na 119 minuten vol fraaie passes, dribbels en intelligente acties kreeg Modric in De Kuip een publiekswissel. De achterstand van Oranje was kort daarvoor opgelopen tot 2-4, maar toch wilde ook Koeman een blijk van waardering geven. Hij stapte op Modric af, gaf hem een hand en fluisterde de Kroatische smaakmaker iets toe in het Spaans.

"Geweldig gespeeld, gefeliciteerd", waren de woorden van Koeman, zo zegt hij voor de camera van de NOS. "Hij is 37, bijna 38 jaar oud en speelt bijna 120 minuten. En dat doet hij zo balvast en op zo'n onwaarschijnlijk niveau. Daar hoort wel applaus bij."

In de verlenging liep een deel van de Oranjeselectie op zijn laatste benen. "En toen zag ik Modric nog gaan", zei Koeman. "Ja, chapeau. Ik zou tegen iedereen willen zeggen: kijk goed wat hij doet. Dat iemand nog zo veel vermogen en zo'n niveau heeft. Dat is grote klasse."

De Jong: 'Modric is geweldig en dat was vandaag niet anders'

Modric drukte nadrukkelijk zijn stempel op de halve finale. De middenvelder versierde de penalty waaruit Kroatië de 1-1 maakte, was in de verlenging aangever bij de 2-3 en maakte zelf kort voor tijd de 2-4. Niet geheel verrassend werd hij vervolgens in het stadion benoemd tot man of the match.

Koeman: "Het is moeilijk om te zeggen, maar het kan weleens voorkomen dat er bij de tegenstander een speler loopt die zo bepalend en goed is dat je daar wel van kan genieten. Dat had ik vandaag bij Modric. Hij was in één woord geweldig."

In het veld keken ook de spelers vol bewondering naar Modric, al had Frenkie de Jong daar de wedstrijd van woensdag niet voor nodig. "Het is een geweldige speler, dat weet iedereen en kan iedereen ook zien. Dat was vandaag niet anders."

Voor Modric is de Nations League mogelijk zijn laatste eindronde met Kroatië, al hult de enkelvoudig Gouden Bal-winnaar zich in stilzwijgen over zijn toekomst. De balvirtuoos, die in september 38 wordt, gaat zondag tegen Italië of Spanje voor zijn eerste prijs met zijn land.