Oranje na 23 jaar dan toch verslagen in De Kuip: 'Leek alsof we uit speelden'

Met de nederlaag tegen Kroatië kwam er woensdag een einde aan een indrukwekkende reeks van het Nederlands elftal in De Kuip. In het sfeervolle stadion, waar de Kroaten ook op de tribunes wonnen, ging Oranje na 8.281 dagen zonder nederlaag dan toch onderuit.

De laatste nederlaag in De Kuip dateerde van 11 oktober 2000, toen Portugal in de WK-kwalificatiereeks met 0-2 te sterk was. Ter illustratie: bondscoach Ronald Koeman was destijds pas drie jaar gestopt als voetballer en Xavi Simons was nog niet eens geboren.

Sindsdien was Oranje welgeteld 31 wedstrijden op rij ongeslagen in De Kuip, tot de 2-4-nederlaag tegen Kroatië. "We waren op de hoogte van die statistieken", zei Frenkie de Jong na afloop. "Het is zonde dat het over is, maar het moest een keer gebeuren. Helaas was dat vanavond."

Noa Lang leek met een late gelijkmaker nog de ongeslagen status van Oranje te redden, maar in de verlenging ging het door treffers van Bruno Petkovic en Luka Modric alsnog mis. Het was voor het eerst dat Oranje op Nederlandse bodem meer dan drie goals tegen kreeg (exclusief oefeninterlands).

'Het was niet helemaal in eigen land vandaag'

Bondscoach Koeman sprak na afloop vooral van een teleurstelling vanwege het feit dat Nederland door het verlies tegen Kroatië een finale een eigen land misloopt. "Al moet ik zeggen dat het vandaag niet helemaal voelde als een wedstrijd in eigen land", voegde hij toe.

Koeman doelde op de veertienduizend Kroaten, die alleen kort na de doelpunten van Oranje even overstemd werden door het Nederlandse publiek. Wat dat betreft had het volgens Virgil van Dijk in fases meer weg van een wedstrijd in Split of Zagreb dan van een wedstrijd in Rotterdam.

"Het leek af en toe echt alsof we een uitwedstrijd speelden", vertelde de aanvoerder. "Tuurlijk gaat de verdeling van de tickets bij zo'n Europees toernooi anders dan bij de thuiswedstrijden die we hier normaal spelen. En dat is vandaag wel gebleken."

Zondagavond mogen de Kroatische fans opnieuw naar De Kuip, voor de finale tegen Italië of Spanje. Voor Nederland resteert op zondag om 15.00 uur de strijd om de derde plek in De Grolsch Veste.