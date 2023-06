Koeman deels positief na verlies Oranje: 'Sluit je ogen niet voor goede dingen'

Ronald Koeman vindt dat Oranje zich woensdag tegen Kroatië deels gerevancheerd heeft voor de moeizame interlandperiode in maart, en in het bijzonder de 4-0-nederlaag tegen Frankrijk. De bondscoach zag zijn ploeg in de halve finale van de Nations League in De Kuip met veel meer energie spelen, maar erkende dat de Kroaten verdiend wonnen met 2-4.

"Qua resultaat is dit geen revanche, maar ik kijk verder dan het resultaat", zei Koeman na afloop op de persconferentie in De Kuip. "Je moet je ogen niet sluiten voor de goede dingen. Het elftal straalde dit keer wel energie uit. We hebben er een gevecht van gemaakt. Maar het is wel teleurstellend dat we de finale niet hebben gehaald. Zeker omdat het in eigen land is."

Koeman baalde ook van de 1-1, die in zijn ogen nooit had mogen vallen. Het was Cody Gakpo die dom balverlies leed en vervolgens een penalty veroorzaakte. "Dat was onhandig. Je mag daar, op de rand van het strafschopgebied, niet zo draaien", oordeelde Koeman.

"Het was niet cruciaal, maar daarna waren we wel de grip kwijt. Toen zag je de automatismen bij de Kroaten, ook omdat zij al zo lang samen spelen. Wij werden slordig aan de bal, zij niet. Kroatië is niet voor niets de nummer drie van het afgelopen WK. Wij hebben die automatismen nog niet op het middenveld. Dat kan beter en dat gaat ook beter worden. Daar ben ik van overtuigd."

'Aantal jongens zat er behoorlijk doorheen'

Hoewel de Kroaten na rust beter waren, sleepte Oranje er door een goal diep in de extra tijd van Noa Lang toch nog een verlenging uit. In die verlenging maakte de ploeg van bondscoach Zlatko Dalic alsnog het verschil. Ze oogden ook fitter dan Oranje.

"Een aantal jongens van ons zat er behoorlijk doorheen", zei Koeman. "Maar bij de Kroaten zag ik Perisic, Modric en Brozovic nog vol gaan. Chapeau. Heel knap als je dat in de verlenging nog kan. Kroatië was sterker in de verlenging, ze staan verdiend in de finale."

Voor Oranje rest zondagmiddag in Enschede de troostfinale tegen de verliezer van de andere halve finale, Spanje tegen Italië. Koeman: "We willen daar de Nations League goed afsluiten, ook al hadden we natuurlijk graag in de finale gestaan. Hopelijk kunnen we nog iets goeds neerzetten."