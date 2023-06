Van Dijk trots en teleurgesteld na aftocht Oranje: 'Gevochten als leeuwen'

Virgil van Dijk baalt stevig van de spectaculaire 2-4-nederlaag van Nederland in de halve finale van de Nations League tegen Kroatië. De aanvoerder is trots op de strijdlust bij Oranje, maar noemt het resultaat woensdag in De Kuip erg teleurstellend.

"We hebben gevochten als leeuwen, maar het was niet goed genoeg. Dat is heel teleurstellend", zei Van Dijk na afloop tegen de NOS. Nederland kwam in de eerste helft op voorsprong, maar Kroatië pakte na rust de leiding. Noa Lang dwong diep in blessuretijd een verlenging af, maar daarin scoorden de Kroaten tweemaal.

"We wisten dat het lastig zou worden. We hebben bij vlagen heel goed voetbal laten zien, daar hadden ze het lastig mee. Maar het was niet goed genoeg tegen deze tegenstander. Dat is de realiteit. Het zat ook niet mee, met twee strafschoppen tegen."

Andrej Kramaric maakte na rust vanaf 11 meter de 1-1 na een overtreding van Cody Gakpo op Luka Modric. De Kroatische vedette bepaalde in de verlenging de eindstand door zelf een strafschop te benutten. Tyrell Malacia maakte even daarvoor een overtreding in het zestienmetergebied.

Van Dijk gaat vol voor derde plek

"We draaien het vlak voor tijd nog om, maar je verliest alsnog. Dat is heel teleurstellend. Je speelt om resultaat en wilt die beker omhooghouden", zei Van Dijk, die zondag de troostfinale hoe dan ook wil winnen.

"We hebben iedereen nodig, ook de jongens die niet hebben gespeeld. Zij zullen zondag belangrijk moeten zijn. Nu moeten we goed herstellen en ervoor zorgen dat we die derde plek binnenslepen."

Het Nederlands elftal speelt zondag in Enschede om de derde plaats tegen de verliezer van de andere halve finale tussen Spanje en Italië. Die landen nemen het donderdag tegen elkaar op in De Grolsch Veste.

