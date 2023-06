Oranje mist finale Nations League na spektakelstuk tegen Kroatië

Het Nederlands elftal is er woensdag in een spektakelstuk tegen Kroatië niet in geslaagd de eindstrijd van de Nations League te bereiken. Oranje kwam in de halve finale in De Kuip diep in blessuretijd terug tot 2-2, waarna de Kroaten in de verlenging alsnog met 2-4 wonnen.

Halverwege leidde Oranje nog met 1-0 door een doelpunt van Donyell Malen in de 34e minuut. Na rust waren de Kroaten sterker en leidde Gakpo met een fout de gelijkmaker in. Hij leed dom balverlies en legde Luka Modric neer, waardoor Kroatië een strafschop kreeg, die in de 55e minuut werd benut door Andrej Kramaric.

Achttien minuten voor tijd maakte Mario Pasalic de 1-2 voor de Kroaten, waarna een zinderende slotfase volgde. Het was Noa Lang die in de zesde minuut van de extra tijd de 2-2 maakte en zo een verlenging afdwong voor Oranje.

In die verlenging herpakten de Kroaten zich en pakten verdiend de zege via een afstandsschot van Bruno Petkovic in de 99e minuut (2-3) en een strafschop van Modric in de 116e minuut.

Door het verlies rest Oranje de strijd om het brons, die zondag om 15.00 uur gespeeld wordt in De Grolsch Veste. Tegenstander wordt de verliezer van Spanje-Italië, die donderdagavond tegenover elkaar staan in de andere halve finale. Zondagavond om 20.45 uur is de finale in De Kuip.

1:30 Afspelen knop Noa Lang maakt diep in blessuretijd 2-2 tegen Kroatië

Basisplaats voor Wieffer en Geertruida

Koeman koos er woensdag in de halve finale in De Kuip voor om de ervaren Georginio Wijnaldum te passeren. Jongelingen Mats Wieffer (tweede interland), Lutsharel Geertruida (tweede interland) en Xavi Simons (vierde interland) mochten wel starten tegen de ervaren Kroaten, met de 37-jarige sterspeler Luka Modric als aanvoerder.

Het jonge Oranje speelde met veel meer energie dan in de eerste interlands onder Koeman, in maart tegen Frankrijk en Gibraltar. Al leverde dat niet meteen kansen op. Er was een schotje van Simons en aan de andere kant probeerde Andrej Kramaric doelman Justin Bijlow te verrassen met een boogbal (over). Ook een flitsend schot van Teun Koopmeiners ging over het doel.

Zo was het een boeiend gevecht in een sfeervolle ambiance. De 14.000 Kroaten op de tribune overstemden de Nederlandse fans, maar na 34 minuten waren het de thuisfans die juichten. Een fraaie aanval kwam via Wieffer bij Malen, die met een diagonaal schot de 1-0 maakte. Dat was ook de ruststand.

1:40 Afspelen knop Malen zet Oranje op 1-0 tegen Kroatië in Nations League.

Gakpo veroorzaakt penalty na dom balverlies

Door het spel en de voorsprong kon Oranje met vertrouwen aan de tweede helft beginnen, maar dat goede gevoel was snel weg. En dat mocht Cody Gakpo zich aanrekenen.

De spits nam de bal op de rand van het Nederlandse strafschopgebied verkeerd aan, waardoor Modric kon overnemen. Gakpo trok Modric vervolgens licht aan het shirt, met een penalty tot gevolg. Kramaric schoot vanaf 11 meter door het midden raak en zo was het na 55 minuten weer gelijk.

Met 1-1 op het scorebord werden de Kroaten sterker. Onder leiding van Modric was het middenveld in handen van de nummer drie van het WK, die in de 71e minuut al 1-2 had moeten maken. Ivan Perisic schoot een enorme kans over. Een minuut later was het wel raak voor de Kroaten. Luka Ivanusec gaf voor en Pasilic rondde af (1-2).

Met Wout Weghorst en Lang als invallers ging Oranje voor een slotoffensief, maar Nikola Vlasic had vlak voor tijd ook zomaar 3-1 kunnen maken. De Kroaten leken het enerverende gevecht in negentig minuten te gaan winnen, zeker toen Gakpo in de extra tijd een enorme kans miste. Maar in de zesde minuut van de extra tijd viel zowaar toch de 2-2. Lang schoot een afvallende bal fraai binnen (2-2) en dwong zo een verlenging af voor Oranje.

2:26 Afspelen knop Kroatië benut penalty tegen Oranje na overtreding Gakpo

De Jong glijdt bal bijna in eigen doel

De gelijkmaker was uiteraard een enorme domper voor de Kroaten, maar in de verlenging waren ze de tik snel te boven. Invaller Petkovic kreeg in de 98e minuut alle ruimte en haalde van bijna 25 meter uit. Doelman Bijlow had geen antwoord op het lage schot in de hoek (2-3).

Oranje had het ook daarna moeilijk. Frenkie de Jong verijdelde een Kroatische kans, maar gleed de bal daarbij bijna in eigen doel.

Met Virgil van Dijk en Weghorst als stormrammen speelde Oranje alles of niets in de tweede helft van de verlenging. Lang had de 3-3 moeten maken, maar vanuit een moeilijke hoek kreeg hij de bal niet in het lege doel. Aan de andere kant ramde Pasalic de bal voor leeg doel tegen de lat.