Mancini denkt dat succes van Italiaanse clubs zal doorklinken in Nations League

Bondscoach Roberto Mancini verwacht dat het nationale elftal van Italië een impuls krijgt door het succes van Italiaanse clubs in Europa dit seizoen. De trainer ziet kansen om donderdag ten koste van Spanje de finale van de Nations League te bereiken.

Internazionale, AS Roma en Fiorentina stonden in de finale van respectievelijk de Champions League, de Europa League en de Conference League. Hoewel de drie clubs de eindstrijd verloren, ziet Mancini aanknopingspunten voor zijn eigen ploeg.

"De clubs hadden beter verdiend", zei de coach op de persconferentie in aanloop naar het duel van Italië met Spanje in De Grolsch Veste in Enschede. "Het zegt iets over de kwaliteit van het Italiaanse voetbal dat ze zover zijn gekomen. Al is het frustrerend dat er geen zege is geboekt."

De goede prestaties zullen doorwerken naar het nationale elftal, denkt Mancini. "We hebben voor de tweede keer de laatste vier van de Nations League bereikt. Deze keer hebben we dat gedaan met meerdere jonge spelers. Dat is een mooie prestatie."

"We hechten groot belang aan dit toernooi", benadrukte Mancini. "Winnen zou geweldig zijn. maar er wachten ons zware tegenstanders." Italië ontbrak eind vorig jaar op het WK in Qatar. Het land had zich niet gekwalificeerd.

De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente op de persconferentie. Foto: Getty Images

Coach Spanje ziet uitgelezen kans op prijs

Volgens de Spaanse bondscoach Luis de la Fuente is zijn formatie goed te vergelijken met die van Italië. "Beide teams zijn zich in een nieuwe fase aan het ontwikkelen. Ze worden beter, maar hebben ook weinig tijd om iets op te bouwen. Er worden prestaties verwacht."

"We hebben voldoende kwaliteiten om op het hoogste niveau wedstrijden te winnen, net als zij. Details zullen beslissend zijn", zei De La Fuente, die sinds januari aan het roer staat bij Spanje. Onder zijn leiding werd onder meer met 2-0 verloren van Schotland in de EK-kwalificatie.

De La Fuente aast met Spanje op de eerste prijs voor het land sinds de EK-winst van 2012. "Nu hebben we een uitgelezen kans weer iets te winnen. Die moeten we proberen te pakken. Dat is nu het enige dat telt. We hebben de spelers er voor, we kunnen het."

De halve finale tussen Spanje en Italië in het stadion van FC Twente begint donderdag om 20.45 uur. De winnaar speelt zondagavond in de finale in De Kuip tegen Nederland of Kroatië.