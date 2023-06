WK vrouwen na akkoord EBU en FIFA in bijna heel Europa te zien

Het WK voor vrouwen is deze zomer in bijna heel Europa te zien. De wereldvoetbalbond FIFA heeft woensdag een akkoord bereikt over verlengde samenwerking met de European Broadcasting Union (EBU), een samenwerkingsverband van publieke omroepen.

"We zijn verheugd dat we kunnen voortbouwen op onze langdurige en succesvolle relatie met de FIFA om de rechten namens Europa's grootste publieke omroepen veilig te stellen", zegt Noel Curran, directeur-generaal van de EBU.

"Het WK voetbal voor vrouwen is een van de snelst groeiende sportevenementen en we zijn vastbesloten om nauw samen te werken met de FIFA om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen in Europa kunnen genieten van dit evenement."

Een maand geleden uitte FIFA-voorzitter Gianni Infantino nog zijn zorgen over de biedingen van toplanden om het WK voor vrouwen te mogen uitzenden. De Zwitser dreigde zelfs de televisierechten helemaal niet te verkopen. "Als de biedingen zo laag blijven, dan zijn we genoodzaakt het WK niet te laten uitzenden in de vijf Europese toplanden", zei Infantino begin mei.

WK vanwege tijdsverschil minder interessant

Voor Europese televisiezenders is het WK minder interessant, omdat het toernooi in Australië en Nieuw-Zeeland wordt gehouden. Door het tijdsverschil staan de wedstrijden niet in de Europese avond (primetime) op het programma. Daardoor zullen minder mensen voor de televisie gaan zitten.

Aan het WK voor vrouwen doen 32 landen mee. Dat zijn er acht meer dan tijdens het vorige WK in 2019. In Nederland is het WK te zien bij de NOS.