Oranje met Geertruida, Wieffer en Koopmeiners in halve finale tegen Kroatië

Het Nederlands elftal begint woensdag met Lutsharel Geertruida aan de halve finale van de Nations League tegen Kroatië. De verdediger is de vervanger van de geblesseerde Matthijs de Ligt. Ook Teun Koopmeiners en Mats Wieffer starten bij Oranje.

Geertruida staat in het hart van de defensie naast de onbetwiste aanvoerder Virgil van Dijk. In de vorige interlandperiode was Geertruida ook basisspeler tegen Frankrijk. De Feyenoord-verdediger viel in dat duel geblesseerd uit en ontbrak tegen Gibraltar.

Naast Geertruida en Van Dijk zijn Denzel Dumfries en Nathan Aké de twee vleugelverdedigers. De twee speelden afgelopen zaterdag in de Champions League-finale nog tegen elkaar. Aké kwam in dat duel als winnaar uit de strijd en meldde zich na alle festiviteiten pas begin deze week bij Oranje.

Verder was het voor Koeman voornamelijk puzzelen wie hij naast Frenkie de Jong op het middenveld wilde zetten. De keuze van de bondscoach gaat uit naar Wieffer en Koopmeiners. Georginio Wijnaldum, Marten de Roon en Joey Veerman zitten op de bank.

Cody Gakpo staat bij afwezigheid van de geblesseerde Memphis Depay in de punt van de aanval. Hij wordt geflankeerd door Xavi Simons en Donyell Malen, die vanaf de rechterkant komt. De oud-speler van PSV was bij Borussia Dortmund de afgelopen maanden op die positie in bloedvorm.

De opstelling van Nederland. Foto: NU.nl

Oranje speelt voor eigen publiek om eerste prijs sinds 1988

Bij Kroatië staat de 37-jarige Luka Modric 'gewoon' in de basisopstelling. Hij staat op het middenveld naast Mateo Kovacic en Marcelo Brozovic. Ivan Perisic, die vooral naam maakte als buitenspeler, staat als linksback en zal Dumfries vermoedelijk vaak tegenkomen.

Het Nederlands elftal speelt deze week in eigen land om de eerste prijs sinds 1988. Destijds won Oranje met Koeman binnen de lijnen de Europese titel. Sindsdien werd de prijzenkast van de KNVB door het mannenelftal niet verder gevuld.

Bij een overwinning op Kroatië speelt Nederland zondag de eindstrijd tegen Spanje of Italië. Die twee landen treffen elkaar donderdag in De Grolsch Veste, het stadion van FC Twente. In dat stadion wordt zondag ook de troostfinale afgewerkt.

Nederland-Kroatië begint woensdag om 20.45 uur in De Kuip, waar Oranje al jaren niet heeft verloren. Het Nederlands elftal leed in 2000 de laatste nederlaag in de thuishaven van Feyenoord. Sindsdien is Oranje in Rotterdam al 31 wedstrijden op rij ongeslagen.