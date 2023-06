Heracles strikt 22-voudig Oranje-international Willems, NEC haalt Noor Larsen

Delen via E-mail

Heracles Almelo heeft woensdag Jetro Willems aangetrokken. De 22-voudig international komt transfervrij over van FC Groningen en tekent een contract voor één seizoen in Overijssel.

"Met Willems trekken we een zeer gelouterde speler aan", aldus technisch directeur Nico-Jan Hoogma. "Jetro is een 22-voudig international, heeft zich bewezen op het hoogste niveau en zijn ervaring geeft onze selectie een boost richting het nieuwe seizoen in de Eredivisie."